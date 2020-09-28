Роспотребнадзор оштрафовал сеть «Ашан» на 1,5 млн руб. за нарушение КоАП

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Роспотребнадзор оштрафовал некоторые магазины сети «Ашан» в Москве на 1,55 млн руб. за нарушение требований технических регламентов и недостоверное декларирование пищевой продукции. Об этом сообщается на официальном сайте столичного управления ведомства.

Роспотребнадзор вынес девять постановлений об административных нарушениях по ч. 2 ст. 14.43 (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов) и по ч. 1 ст. 14.44 КоАП (недостоверное декларирование соответствия продукции).

Как отметили в ведомстве, управление Роспотребнадзора провело в мае—июне прошлого года плановую проверку, в ходе которой обнаружились допущенные магазинами «Ашан» нарушения законодательства. Речь идет о недостоверном декларировании хлебобулочных и кулинарных изделий, салатов, закусок.

В Роспотребнадзоре сообщили, что «Ашан» не согласился с вынесенными постановлениями и обжаловал акты. Судебные тяжбы продолжались в течение года в трех судебных инстанциях. В результате Арбитражный суд Московского округа признал законными и обоснованными все вынесенные управлением Роспотребнадзора постановления о штрафах «Ашану» и предписания об устранении нарушений.