Политика , 27 сен, 02:20
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МИД Сирии обвинил Турцию в поддержке террористов «Джабхат ан-Нусры»
Турция продолжает оказывать поддержку действующей в Сирии террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). С таким заявлением выступил в ходе общеполитических дебатов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН глава МИД Сирии Валид Муаллем, сообщает государственное сирийское агентство SANA.
«Когда речь заходит о спонсорах терроризма, нынешний турецкий режим превосходит все остальные. Это главный спонсор террористов в Сирии и в регионе, — сирийский дипломат.
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