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Политика ,  
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Турция начала новую военную операцию против курдов в Ираке

Вооруженные силы Турции начали военную операцию «Орлиный коготь» против Рабочей партии Курдистана (РПК) в северной части Ирака. Об этом в Twitter сообщает Минобороны страны.

«Началась операция «Орлиный коготь». Наши самолеты разрушают логово террористов», — говорится в сообщении. Уточняется, что авиация разбомбила пещерные укрытия, в которых находились силы курдов.

Позже военное ведомство пояснило, что военная операция является законным правом Анкары на самооборону. В связи с этим турецкие вооруженные силы атакуют террористические ячейки (Турция считает РПК террористической организацией) в некоторых северных районах Ирака: Синджаре, Карачаке, Запе, Авасине-Басяне и Хакурке, а также в горах Кандиль.

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Фото: Pool Presidential Press Service / AP

Как передает Anadolu, военная операция началась после нападения курдов на полицейский участок и районы дислокации турецких сил безопасности.

Ранее в апреле Анкара обвинила курдские вооруженные формирования PYD/PKK во взрыве бензовоза в сирийском городе Африн. В результате теракта погибли 40 человек, в том числе 11 детей. По данным SANA, среди погибших были не только мирные жители, но и турецкие военные.

Теги: Турция, Ирак, курды
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