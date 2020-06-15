Турция начала новую военную операцию против курдов в Ираке

Вооруженные силы Турции начали военную операцию «Орлиный коготь» против Рабочей партии Курдистана (РПК) в северной части Ирака. Об этом в Twitter сообщает Минобороны страны.

«Началась операция «Орлиный коготь». Наши самолеты разрушают логово террористов», — говорится в сообщении. Уточняется, что авиация разбомбила пещерные укрытия, в которых находились силы курдов.

Позже военное ведомство пояснило, что военная операция является законным правом Анкары на самооборону. В связи с этим турецкие вооруженные силы атакуют террористические ячейки (Турция считает РПК террористической организацией) в некоторых северных районах Ирака: Синджаре, Карачаке, Запе, Авасине-Басяне и Хакурке, а также в горах Кандиль.

Как передает Anadolu, военная операция началась после нападения курдов на полицейский участок и районы дислокации турецких сил безопасности.