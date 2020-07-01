Президенты России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по Сирии

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Президенты России, Турции и Ирана по итогам трехстороннего саммита по урегулированию в Сирии, приняли совместное заявление, в котором выступили за независимость и целостность этой арабской страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Отметили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики (САР)», — говорится в итоговом документе. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани подчеркнули, что независимость Сирии не должна подрываться никакими действиями.

Стороны переговоров осудили незаконный захват нефтяных месторождений на северо-востоке страны и заявили, что нефтяные доходы «должны принадлежать Сирии».

Кроме того, Москва, Анкара и Тегеран договорились и дальше продолжать бороться с действующими в Сирии террористическими организациями, а также содействовать мирному процессу в зоне деэскалации в провинции Идлиб.