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Политика ,  
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Президенты России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по Сирии

Фото: PPI / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: PPI / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президенты России, Турции и Ирана по итогам трехстороннего саммита по урегулированию в Сирии, приняли совместное заявление, в котором выступили за независимость и целостность этой арабской страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Отметили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики (САР)», — говорится в итоговом документе. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани подчеркнули, что независимость Сирии не должна подрываться никакими действиями.

Стороны переговоров осудили незаконный захват нефтяных месторождений на северо-востоке страны и заявили, что нефтяные доходы «должны принадлежать Сирии».

Кроме того, Москва, Анкара и Тегеран договорились и дальше продолжать бороться с действующими в Сирии террористическими организациями, а также содействовать мирному процессу в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

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Президенты отвергли попытки «создать новые реалии» в арабской стране под предлогом борьбы с терроризмом. Путин, Эрдоган и Рухани назвали атаки армии Израиля по сирийской территории нарушением суверенитета страны и отметили, что они ведут к росту напряженности в регионе.

Следующий трехсторонний саммит по Сирии лидеры договорились провести в Тегеране, как только позволит эпидемиологическая ситуация в мире.

Ранее, 24 июня, сирийские системы ПВО в провинции Хама на западе страны среагировали на ракетную атаку со стороны Израиля. ПВО сбили несколько целей в сельской местности. О пострадавших в ходе атаки не сообщалось.

Теги: Сирия, Россия, Турция, Иран
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