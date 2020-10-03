В Нагорном Карабахе сообщили о 3 тыс. убитых со стороны Азербайджана

Потери армии Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе превысили три тысячи человек, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян на своей странице в социальной сети Facebook со ссылкой на данные разведки.

«Большинство тел находится в нейтральной зоне и практически не предпринимается никаких действий для их вывоза», — написал Погосян в Facebook.

Накануне пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянские военные сбили десять вертолетов и пять самолетов противника, а также уничтожили более 200 танков, свыше 100 беспилотников и одну артиллерийскую установку. Кроме того армянская сторона заявляла, что азербайджанские военные потеряли убитыми 1750 человек. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о сбитом военном самолете и беспилотниках.