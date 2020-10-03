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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Нагорном Карабахе сообщили о 3 тыс. убитых со стороны Азербайджана

Потери армии Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе превысили три тысячи человек, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян на своей странице в социальной сети Facebook со ссылкой на данные разведки.

«Большинство тел находится в нейтральной зоне и практически не предпринимается никаких действий для их вывоза», — написал Погосян в Facebook.

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Фото:Aziz Karimov / Reuters

Накануне пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянские военные сбили десять вертолетов и пять самолетов противника, а также уничтожили более 200 танков, свыше 100 беспилотников и одну артиллерийскую установку. Кроме того армянская сторона заявляла, что азербайджанские военные потеряли убитыми 1750 человек. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о сбитом военном самолете и беспилотниках.

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Азербайджан со своей стороны сообщал о сотнях убитых в Нагорном Карабахе армянских военнослужащих. Армянская сторона эту информацию опровергала.

С 27 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия — страны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан и Армения сообщают о потерях с обеих сторон и уничтожении вооружений друг друга.

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Кроме того, стороны обвинили друг друга в переброске наемников из Сирии для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Посол Армении в России Вардан Тоганян, в частности, сообщал, что с азербайджанской стороны в боях участвуют около 4 тыс. боевиков, переброшенных Турцией из Сирии. В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявляли, что среди убитых армянских военных в зоне конфликта есть этнические армяне — наемники из Сирии и стран Ближнего Востока.

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