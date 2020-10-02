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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения заявила о 10 сбитых вертолетах и пяти самолетах Азербайджана

Фото:nkrmil.am
Фото: nkrmil.am

В боях на территории Нагорного Карабаха с начала конфликта армянские военные сбили 10 вертолетов и пять самолетов противника, следует из данных, опубликованных пресс-секретарем Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

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Данные приводятся по состоянию на 8:00 утра. Помимо этого азербайджанская сторона потеряла 205 танков, 107 беспилотников и одну артиллерийскую установку. Кроме того, как сообщает Армения, в боях со стороны Азербайджана погибли 1750 человек.

Накануне вице-премьер Армении Тигран Авинян на своей странице в Facebook сообщал о 12 сбитых азербайджанских вертолетах. Сейчас его публикация не доступна.

Минобороны Азербайджана заявило о захвате стратегических высот в Карабахе
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Фото:Sipan Gyulumyan / AP

Данные армянских военнослужащих в Азербайджане неоднократно называли не соответствующими действительности. Так, 1 октября после информации о третьем сбитом вертолете в Минобороны Азербайджана ответили, что все авиасредства, принадлежащие ВВС страны, боеспособны и находятся в полном составе.

Конфликт в Нагорном Карабахе между странами возобновился утром 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в провокациях и нарушении перемирия, а также гибели мирных жителей.

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