Армения заявила о 10 сбитых вертолетах и пяти самолетах Азербайджана

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В боях на территории Нагорного Карабаха с начала конфликта армянские военные сбили 10 вертолетов и пять самолетов противника, следует из данных, опубликованных пресс-секретарем Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

Данные приводятся по состоянию на 8:00 утра. Помимо этого азербайджанская сторона потеряла 205 танков, 107 беспилотников и одну артиллерийскую установку. Кроме того, как сообщает Армения, в боях со стороны Азербайджана погибли 1750 человек.

Накануне вице-премьер Армении Тигран Авинян на своей странице в Facebook сообщал о 12 сбитых азербайджанских вертолетах. Сейчас его публикация не доступна.