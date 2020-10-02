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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан опроверг данные о сбитых военном самолете и беспилотниках

Информация о том, что военные непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбили военный самолет и беспилотные летательные аппараты Азербайджана, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана, передает Reuters.

Утром 2 октября пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянские силы сбили один азербайджанский самолет и один беспилотник в северо-восточном направлении Арцаха.

Позднее Министерство обороны Армении заявило о том, что 2 октября около 16:00 военными НКР были сбиты пять самолетов и три вертолета, принадлежащие Азербайджану.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что армянскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре беспилотника в небе над Гегаркуникской и Котайкской областями. Минобороны Азербайджана заявляло об уничтожении восьми армянских установок «Град».

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Aziz Karimov / Reuters

Военные Армении и Азербайджана возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе утром 27 сентября. Впоследствии обе стороны ввели военное положение, обвинив друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей. Потери среди состава и боевой техники понесли обе стороны. Жертвы есть и среди мирного населения.

О поддержке Азербайджана заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Азербайджан Армения конфликт в Нагорном Карабахе беспилотники
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