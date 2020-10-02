Несколько московских ДК отменили спектакли из-за коронавируса

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Московские культурные центры «Меридиан» и «Москвич» не только останавливают работу детских кружков на время удлиненных каникул, но и отменяют театральные постановки. Об этом сообщили в двух антрепризных компаниях, которые арендуют там сцену для проведения спектаклей.

В культурном центре «Москвич» РБК изменения в работе объяснили сложной эпидемиологической обстановкой. «Официально нас не закрывают, мы работаем. Но у нас отмена всех спектаклей и концертов, а также вся культурно-досуговая деятельность переведена в режим работы онлайн», — сказал представитель центра.

В «Меридиане» подтвердили РБК перенос нескольких спектаклей, но отметили, что ограничения касаются прежде всего кружков и действуют в дни школьных каникул. «Пока у нас с 5 по 18 октября не работают кружки, но наш культурный центр работает. Выставочный зал работает», — добавили в этом культурном центре.

Однако один из арендаторов передал РБК объявление, которое пришло от администрации «Меридиана». В нем говорится, что центр приостанавливает свою деятельность с 5 по 28 октября. Это решение обосновывается последними указами Собянина.