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Пандемия коронавируса ,  
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Несколько московских ДК отменили спектакли из-за коронавируса

Фото:Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Московские культурные центры «Меридиан» и «Москвич» не только останавливают работу детских кружков на время удлиненных каникул, но и отменяют театральные постановки. Об этом сообщили в двух антрепризных компаниях, которые арендуют там сцену для проведения спектаклей.

В культурном центре «Москвич» РБК изменения в работе объяснили сложной эпидемиологической обстановкой. «Официально нас не закрывают, мы работаем. Но у нас отмена всех спектаклей и концертов, а также вся культурно-досуговая деятельность переведена в режим работы онлайн», — сказал представитель центра.

В «Меридиане» подтвердили РБК перенос нескольких спектаклей, но отметили, что ограничения касаются прежде всего кружков и действуют в дни школьных каникул. «Пока у нас с 5 по 18 октября не работают кружки, но наш культурный центр работает. Выставочный зал работает», — добавили в этом культурном центре.

Однако один из арендаторов передал РБК объявление, которое пришло от администрации «Меридиана». В нем говорится, что центр приостанавливает свою деятельность с 5 по 28 октября. Это решение обосновывается последними указами Собянина.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Мэр Москвы неделю назад рекомендовал пожилым людям не выходить лишний раз из дома и не пользоваться без необходимости общественным транспортом. А на этой неделе Сергей Собянин отправил школьников на двухнедельные каникулы. В указе отдельно оговаривалось, что детские досуговые организации работать не будут.

Один из арендаторов КЦ «Москвич», художественный руководитель Театра Антона Чехова Леонид Трушкин сообщил РБК, что все запланированные на октябрь спектакли состоятся, но по другому адресу. «У нас будет перенос спектаклей на другую площадку, так как КЦ «Москвич» закрыт в связи с карантином», — отметил он.

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РБК обратился за комментариями в другие культурные центры Москвы. В «Зарядье» ответили: «Мы открыты, пока что работаем». Центры ЗИЛ и ДК «Маяк» подтвердили отмену всех кружков и дополнительных занятий.

РБК направил запрос в Департамент культуры города Москвы.

30 сентября стало известно, что приостановлена продажа билетов на все мероприятия Москонцерта. Позже организация объявила о переносе концертов и спектаклей.

«Меридиан» «Москвич» концерты отмена новости
Материалы по теме
Москонцерт приостановил продажу билетов на октябрь
Общество
Собянин назвал условие для возвращения школьников с каникул
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