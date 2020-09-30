Москонцерт приостановил продажу билетов на октябрь

Билеты не будут продаваться на спектакли и концерты, запланирвоанные на период с 1 по 31 октября. При этом сами мероприятия в Москве пока не отменяются

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Москонцерт приостановил продажу билетов на все свои мероприятия в октябре. Об этом РБК сообщили в пресс-службе учреждения.

«У нас есть распоряжение руководства временно приостановить продажу билетов на мероприятия с 1 по 31 октября», — заявили в Москонцерте.

В пресс-службе отметили, что сами мероприятия — концерты и спектакли — пока что не отменяли. «Нет, запрета не было. Завтра утром будем решать, что делать с мероприятиями», — пояснили в учреждении.

Москонцерт — госучреждение, которое организует концерты, спектакли и балеты на подведомственных ему площадках. В его структуру входят несколько театров, продюссерский центр, Московский мюзик-холл и четыре концертных зала.

Как рассказал РБК художественный руководитель Детского музыкального театра имени Н.И. Сац Георгий Исаакян, запрета на проведение мероприятий в театрах столицы не было.