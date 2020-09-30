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Москонцерт приостановил продажу билетов на октябрь

Билеты не будут продаваться на спектакли и концерты, запланирвоанные на период с 1 по 31 октября. При этом сами мероприятия в Москве пока не отменяются
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Москонцерт приостановил продажу билетов на все свои мероприятия в октябре. Об этом РБК сообщили в пресс-службе учреждения.

«У нас есть распоряжение руководства временно приостановить продажу билетов на мероприятия с 1 по 31 октября», — заявили в Москонцерте.

В пресс-службе отметили, что сами мероприятия — концерты и спектакли — пока что не отменяли. «Нет, запрета не было. Завтра утром будем решать, что делать с мероприятиями», — пояснили в учреждении.

Москонцерт — госучреждение, которое организует концерты, спектакли и балеты на подведомственных ему площадках. В его структуру входят несколько театров, продюссерский центр, Московский мюзик-холл и четыре концертных зала.

Как рассказал РБК художественный руководитель Детского музыкального театра имени Н.И. Сац Георгий Исаакян, запрета на проведение мероприятий в театрах столицы не было. 

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Исаакян добавил, что 1 октября в Москве открывается фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку», в котором присутствует большая детская программа, а также открытие Большого детского фестиваля. Ни одно из этих мероприятий пока не отменено, их расписания не корректировались.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Артем Афонский, Михаил Котляр
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