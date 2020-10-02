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Пандемия коронавируса ,  
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Туроператоры ответили на сообщения о риске закрытия Турции из-за COVID

Фото:Burhan Ozbilici / AP
Фото: Burhan Ozbilici / AP

На данный момент нет предпосылок для возможного закрытия Турции из-за коронавируса. Об этом РБК сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Ни динамика заболевания и распространения болезни в этой стране, ни заявления представителей нашей власти не свидетельствует о том, что эта страна сейчас находится в зоне риска», — сказала Ломидзе.

По ее словам, прежде чем делать какие-либо прогнозы, нужно изучить официальные цифры по количеству заразившихся и соответствующие заявления органов власти, которые мониторят ситуацию.

Ранее газета «Московский комсомолец» писала, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Турции и в мире, а также из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе появился риск закрытия турецких границ для российских туристов.

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Фото:Armenian Defense Ministry / Global Look Press

Как сообщила МК представитель одного из туроператоров, турфирмы морально готовы к ситуации и прорабатывают различные варианты. В первую очередь в турфирме обдумывают работу вывозных рейсов.

По данным Российского союза туриндустрии, из-за пандемии туристический бизнес в России потерял полтора триллиона рублей. По словам главы ведомства Андрея Игнатьева, больше всего пострадал въездной туризм.

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Несмотря на частичное открытие авиасообщения, объемы выездного туризма также упали. По словам Игнатьева, обычно из России в Турцию направлялись на отдых 7 млн россиян. Однако в этом году с момента открытия границ их оказалось лишь 700 тыс. Тем не менее в августе каждый четвертый турист в Турции приехал из России.

По данным оперштаба Турции, за последние сутки коронавирус обнаружили у 1407 человек. Всего за время пандемии коронавирус был обнаружен у более чем 320 тыс. человек. Из них выздоровел 281 151 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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