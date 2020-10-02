Туроператоры ответили на сообщения о риске закрытия Турции из-за COVID

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На данный момент нет предпосылок для возможного закрытия Турции из-за коронавируса. Об этом РБК сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Ни динамика заболевания и распространения болезни в этой стране, ни заявления представителей нашей власти не свидетельствует о том, что эта страна сейчас находится в зоне риска», — сказала Ломидзе.

По ее словам, прежде чем делать какие-либо прогнозы, нужно изучить официальные цифры по количеству заразившихся и соответствующие заявления органов власти, которые мониторят ситуацию.

Ранее газета «Московский комсомолец» писала, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Турции и в мире, а также из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе появился риск закрытия турецких границ для российских туристов.