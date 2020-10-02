Глава РСТ оценил потери российского турбизнеса из-за пандемии

По прогнозу президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева, на восстановление отрасли понадобится два года. Лишь на въездном туризме она потеряла уже $7–8 млрд

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Из-за пандемии коронавируса российский туристический бизнес потерял 1,5 трлн руб., сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

«Общий порядок потерь туриндустрии на сегодняшний день оценивается в 1,5 трлн руб. — это очень большая сумма. Это общие потери, включая и гостиничный сектор, и ресторанный», — пояснил Игнатьев.

По его словам, больше других в этом году пострадал въездной туризм. «Из-за закрытия границ турпотокок с марта в Российскую Федерацию практически был остановлен, и на сегодняшний день мы видим, что ситуация практически не поменялась», — отметил глава РСТ.

Он напомнил, что России открыла авиасообщение на взаимной основе пока лишь с десятью странами, но они туристического потока не дают и в итоге «въездной туризм стоит». За счет него туриндустрия ежегодно получала $10–11 млрд, из которых на фоне ограничений, связанных с пандемией, отрасль уже потеряла около $7–8 млрд.