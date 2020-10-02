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Пандемия коронавируса ,  
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Глава РСТ оценил потери российского турбизнеса из-за пандемии

По прогнозу президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева, на восстановление отрасли понадобится два года. Лишь на въездном туризме она потеряла уже $7–8 млрд
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Из-за пандемии коронавируса российский туристический бизнес потерял 1,5 трлн руб., сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

«Общий порядок потерь туриндустрии на сегодняшний день оценивается в 1,5 трлн руб. — это очень большая сумма. Это общие потери, включая и гостиничный сектор, и ресторанный», — пояснил Игнатьев.

По его словам, больше других в этом году пострадал въездной туризм. «Из-за закрытия границ турпотокок с марта в Российскую Федерацию практически был остановлен, и на сегодняшний день мы видим, что ситуация практически не поменялась», — отметил глава РСТ.

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Он напомнил, что России открыла авиасообщение на взаимной основе пока лишь с десятью странами, но они туристического потока не дают и в итоге «въездной туризм стоит». За счет него туриндустрия ежегодно получала $10–11 млрд, из которых на фоне ограничений, связанных с пандемией, отрасль уже потеряла около $7–8 млрд.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Несмотря на частичное открытие авиасообщения, объемы выездного туризма также упали на порядок, отметил Игнатьев. По его данным, ежегодно из России в Турцию направлялись на отдых 7 млн россиян, в этом же году с момента открытия границ их оказалось лишь 700 тыс.

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По прогнозу главы РСТ, на восстановление после пандемии туристическому рынку потребуется еще пара лет. «Организованный туристический рынок работает профессионально, работает устойчиво. Он показал свою устойчивость и в период этого сложного времени. И я надеюсь, что в дальнейшем, если эта пандемия, наконец, закончится когда-нибудь, он быстро будет восстанавливаться, хотя минимум два года ему точно нужно для этого», — прогнозирует Игнатьев.

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Фото:Murad Sezer / Reuters

Из-за угрозы распространения коронавируса Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение. Исключение составили лишь вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за границей, и для иностранцев, которых необходимо было попасть на родину.

Постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами Россия начала 1 августа. Первыми для россиян стали доступны полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию, с 15 августа возобновились рейсы в Швейцарию. Кроме того, была открыта граница с Абхазией. В начале сентября Россия возобновила авиасообщение с Мальдивами и ОАЭ, а также вернула на взаимной основе рейсы в Каир. С 27 сентября власти разрешили перелеты в Южную Корею.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
Российский союз туриндустрии пандемия
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