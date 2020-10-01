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Турция потребовала объяснений от тушивших пожары российских пилотов

Самолет-амфибия Бе-200ЧС
Самолет-амфибия Бе-200ЧС (Фото: Ольга Соколова / Global Look Press)

Главное управление лесного хозяйства Турции потребовало объяснений от экипажей российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, арендованных для борьбы с лесными пожарами в одной из турецких провинций. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.

По данным издания, вечером 28 сентября российские пилоты выполняли полеты в районе Лара (самый близкий к международному аэропорту Антальи район города. — РБК). Жители Антальи выразили обеспокоенность из-за полетов российских самолетов-амфибий, получивших прозвище «Огненный орел». Очевидцы, проживающие в жилых домах, принялись снимать происходящее на камеры мобильных телефонов.

«Увидев воздушные суда, управляемые российскими летчиками, горожане вышли на балконы своих домов. После забора воды самолеты пролетели достаточно близко к жилым зданиям, чем вызвали беспокойство жителей», — говорится в публикации.

По данным издания, пилоты принимали участие в тушении лесных пожаров в городе Кёйджегиз (провинция Мугла). Отмечается, что самолеты вернулись в Анталию спустя 6 часов 43 минуты после эксплуатации, после чего российских летчиков попросили разъяснить ситуацию, отмечает издание.

Портал Haber Takvimi опубликовал в YouTube видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен момент пролета российских самолетов.

В середине июня в Турцию из России для тушения лесных пожаров прибыли два самолета-амфибии Бе-200. Планировалось, что в течение четырех месяцев будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.

О помощи Россию попросило Министерство сельского и лесного хозяйства Турции.

Турция Анталья Бе-200 лесные пожары
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