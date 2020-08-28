Лукашенко заявил о планах испытать вакцины от коронавируса других стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует попробовать вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные не только Россией, но и другими странами. Об этом он рассказал во время общения с работниками ООО «Савушкин-Орша», передает агентство БелТа.
«Мы, конечно, не только российскую вакцину попробуем. Посмотрим и другие. Но надо отдать должное, что россияне, китайцы и американцы идут впереди в создании и производстве вакцин», — сказал он.
прошла процедуру прививания. Глава Белоруссии также отметил, что «многие известные олигархи сделали эту прививку».
Ранее Путин сообщил, что договорился с Лукашенко подключить Белоруссию к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины от коронавируса.
зарегистрировали 11 августа. Ее разработкой занимались специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.