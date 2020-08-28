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Лукашенко заявил о планах испытать вакцины от коронавируса других стран

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Андрей Стасевич / EPA/ ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует попробовать вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные не только Россией, но и другими странами. Об этом он рассказал во время общения с работниками ООО «Савушкин-Орша», передает агентство БелТа.

«Мы, конечно, не только российскую вакцину попробуем. Посмотрим и другие. Но надо отдать должное, что россияне, китайцы и американцы идут впереди в создании и производстве вакцин», — сказал он.

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Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / РИА Новости
Лукашенко также отметил, что доверяет президенту России Владимиру Путину в вопросе качества препарата, так как его дочь одной из первых прошла процедуру прививания. Глава Белоруссии также отметил, что «многие известные олигархи сделали эту прививку».

Ранее Путин сообщил, что договорился с Лукашенко подключить Белоруссию к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины от коронавируса.

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Фото: РИА Новости
Российскую вакцину с торговым названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Ее разработкой занимались специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Препарат вводится внутримышечно. Он состоит из двух компонентов, упакованных во флаконы по 0,5 мл. В заключительном исследовании примут участие 40 тыс. человек. Испытания начнутся 4–5 сентября.

Теги: коронавирус, вакцина, Александр Лукашенко
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