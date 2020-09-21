Путин поручил определить сроки поставки вакцины «Спутник V» в Белоруссию

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Президент России Владимир Путин поручил к 15 октября определить сроки поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссию. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Поручение отдано по итогу совещания с членами правительства от 26 августа.

«Определить сроки поставок вакцины «Спутник V» в Республику Белоруссия. Доклад — до 15 октября 2020 года», — говорится в поручении.

Также Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об участии Белоруссии в пострегистрационных испытаниях отечественной вакцины.

О том, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились об испытании российской вакцины на белорусах, стало известно в конце августа. Стороны договорились, что граждане Белоруссии примут участие в испытаниях в добровольном порядке. Это первая страна, куда будет доставлена российская вакцина.