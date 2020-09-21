Путин поручил определить сроки поставки вакцины «Спутник V» в Белоруссию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 75,03 (-0,16) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 88,96 (+0,33) Инвестиции, 18 сен, 14:16
МИД заявил о неготовности России продлить СНВ на условиях США Политика, 12:03 Бывший форвард «Милана» назвал трансфер Миранчука лучшим за лето в Италии Спорт, 11:59 Инвестор Майк Новограц призвал покупать биткоин Крипто, 11:50 Экс-руководитель Аналитического центра при правительстве возглавил ЦСР Политика, 11:49 Какие страны открыли границы с Россией после коронавируса. «Живой» список Стиль, 11:42 Глазырина высказалась о победе на чемпионате России по летнему биатлону Спорт, 11:37 Пережившие кризис: десять историй о малом бизнесе РБК и Райффайзенбанк, 11:37 Hyundai привезет в Россию кроссовер Tucson нового поколения в 2021 году Авто, 11:34 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 сентября Общество, 11:32 Большие проблемы: как компании научиться работать с big data Pro, 11:31 Maer победил в категории премии «Лучшие социальные проекты России» Пресс-релиз, 11:30 «Эмми — 2020»: как прошла 72-я церемония американской телеакадемии Стиль, 11:18 Как Находкинский морской торговый порт решает вопросы экологии Партнерский материал, 11:17 В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья Общество, 11:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин поручил определить сроки поставки вакцины «Спутник V» в Белоруссию

Фото:sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

Президент России Владимир Путин поручил к 15 октября определить сроки поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссию. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Поручение отдано по итогу совещания с членами правительства от 26 августа.

«Определить сроки поставок вакцины «Спутник V» в Республику Белоруссия. Доклад — до 15 октября 2020 года», — говорится в поручении.

Также Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об участии Белоруссии в пострегистрационных испытаниях отечественной вакцины.

О том, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились об испытании российской вакцины на белорусах, стало известно в конце августа. Стороны договорились, что граждане Белоруссии примут участие в испытаниях в добровольном порядке. Это первая страна, куда будет доставлена российская вакцина.

Премьер Белоруссии испытал российскую вакцину от коронавируса
Общество
Роман Головченко

9 сентября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минздрав республики подключился к процессу последнего этапа клинических испытаний. Однако Головченко не назвал сроки, когда вакцина поступит в оборот в стране.

коронавирус Белоруссия вакцина
Материалы по теме
Белоруссия подключилась к завершающему этапу испытаний российской вакцины
Общество
Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter