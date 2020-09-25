Родители увидели в дистанционном обучении увеличение неравенства учеников

Удаленное обучение более жестко разделит детей на условных «отличников» и «двоечников». Перспективы детей из среднего сегмента, которые плохо учатся без контроля, значительно ухудшатся, предупреждают эксперты

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Дистанционное обучение усиливает расслоение между учениками: дисциплинированные дети продолжают учебу, а те, кто не способен к самообразованию или к работе вне плотного контроля, вообще перестают учиться. К таким выводам в результате опроса родителей пришли специалисты созданного на базе НИТУ «МИСиС» Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University (есть у РБК).

Подавляющее большинство опрошенных родителей — 72% — отметили, что во время дистанционной учебы дети сильно отвлекаются, а учителя не имеют возможности следить за порядком. В итоге получается, что дисциплинированные дети усваивают информацию качественно, а так называемые «троечники» недополучают внимание учителей, «существенно ограничивая свой уровень интереса к обучению».

«К сожалению пандемия поставила нас в условия, когда онлайн-обучение во многих школах ограничивается отправкой в мессенджер номера параграфа для обучения с родителями. <...> Если так называемая новая реальность в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми. Отстающие ученики просто перестанут получать знания», — отметил директор EdCrunch University Нурлан Киясов.

Наиболее серьезными недостатками в дистанционном образовании родители считают низкое качество интернет-соединения (34%), перебои в работе онлайн-платформ (29%) и низкая цифровая грамотность учителей (20%), низкая мотивация учащихся (10%) и недостаточное качество цифрового контента (7%).