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Пандемия коронавируса ,  
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Родители увидели в дистанционном обучении увеличение неравенства учеников

Удаленное обучение более жестко разделит детей на условных «отличников» и «двоечников». Перспективы детей из среднего сегмента, которые плохо учатся без контроля, значительно ухудшатся, предупреждают эксперты
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Дистанционное обучение усиливает расслоение между учениками: дисциплинированные дети продолжают учебу, а те, кто не способен к самообразованию или к работе вне плотного контроля, вообще перестают учиться. К таким выводам в результате опроса родителей пришли специалисты созданного на базе НИТУ «МИСиС» Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University (есть у РБК).

Подавляющее большинство опрошенных родителей — 72% — отметили, что во время дистанционной учебы дети сильно отвлекаются, а учителя не имеют возможности следить за порядком. В итоге получается, что дисциплинированные дети усваивают информацию качественно, а так называемые «троечники» недополучают внимание учителей, «существенно ограничивая свой уровень интереса к обучению».

«К сожалению пандемия поставила нас в условия, когда онлайн-обучение во многих школах ограничивается отправкой в мессенджер номера параграфа для обучения с родителями. <...> Если так называемая новая реальность в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми. Отстающие ученики просто перестанут получать знания», — отметил директор EdCrunch University Нурлан Киясов.

Наиболее серьезными недостатками в дистанционном образовании родители считают низкое качество интернет-соединения (34%), перебои в работе онлайн-платформ (29%) и низкая цифровая грамотность учителей (20%), низкая мотивация учащихся (10%) и недостаточное качество цифрового контента (7%).

Глава Минпросвещения назвал долю закрывшихся из-за COVID-19 школ
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

По мнению директора Центра общего и дополнительного образования им. А.А.Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергея Косарецкого, из-за сложившейся ситуации у школьников ухудшатся шансы на поступление в востребованные колледжи и университеты.

Опрос проводился в городах-миллионниках, в нем приняло участие 15 тыс. родителей с детьми школьного возраста.

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Министр просвещения Сергей Кравцов 17 сентября заявил, что из-за распространения коронавирусной инфекции в России закрылись 0,009% образовательных учреждений, 0,1% школ. «Ситуация спокойная. Прошло больше двух недель с того момента, как общеобразовательные учреждения открылись, и каких-то серьезных поводов для перевода школ на дистанционное обучение нет. Никаких вспышек массовых заболеваний нет», — сказал он тогда.

22 сентября исполняющая обязанности директора школы № 2030 в Пресненском районе Москвы Елена Солодушенкова рассказала, что пять классов отправили на карантин из-за случаев заражения коронавирусом среди учеников. «С начала учебного года в нашей школе на карантин закрыто пять классов. Заболевшие ученики получили положительный результат теста на коронавирус. Ребята чувствуют себя нормально, находятся дома», — сообщила она.

В Ростовской области, по данным на 24 сентября, на дистанционное обучение отправили 51 класс в 35 школах. Решение было принято из-за заражения учеников коронавирусом SARS-CoV-2.

Автор
Владислав Гордеев
образование дистанционное обучение исследование
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