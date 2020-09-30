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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы пообещали школьникам длинные каникулы без домашних заданий

Долгие каникулы в Москве не предполагают домашних заданий и дистанционных занятий. В мэрии подчеркивают, что досуг детей на каникулах ограничить не получится, но власти все-таки надеются так прервать цепочку передачи коронавируса
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Продленные по решению мэрии Москвы каникулы у школьников будут полноценным отдыхом без домашних заданий и дистанционных занятий. Об этом в интервью ТАСС заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Дети уходят не на дистанционное обучение — это полноценные каникулы. Уроков и домашних заданий не будет», — сообщила она.

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Ракова напомнила, что целью этих каникул является предотвращение распространения инфекции. «С началом учебного года мы видим рост заболеваемости коронавирусом среди детей. На фоне общего увеличения новых случаев COVID-19 в Москве именно сейчас важно разобщить детей, чтобы минимизировать риски как для них самих, так и для их старших родственников», — объяснила она. Длительность каникул в 16 дней (с 5 по 18 октября, а также два выходных дня до этого) была выбрана не случайно, объяснила Ракова — она превышает инкубационный период заболевания.

Ракова отметила, что власти не могут запретить школьникам на каникулах, например, посещать кафе, но число контактов, таким образом, все же будет ограничено. «В классах около 20–30 человек, на переменах школьники общаются с другими классами, а это в среднем более 100 контактов. В кафе же дети если и будут собираться, то с парой друзей. Соответственно, круг контактов удастся сократить», — заключила заммэра, попросив родителей напомнить детям о важности мер безопасности и гигиены.

Для учителей время каникул остается рабочим. В эти недели они будут заниматься составлением учебных планов, домашних заданий и совершенствованием материалов к урокам. В мэрии намерены после каникул сократить пребывание пожилых учителей из группы риска в школах. «Мы будем стараться, чтобы учителя старше 65 лет, которые находятся в группе риска, максимально уходили на дистанционную работу... После каникул мы планируем попробовать новый инструмент обучения — тьюторство. В учебные заведения пригласим молодых учителей — выпускников или студентов старших курсов педагогических вузов. Они будут проводить очные занятия у детей. Преподаватели старшего возраста же на это время станут тьюторами и будут следить за учебным процессом дистанционно», — рассказала Ракова.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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О продленных двухнедельных каникулах в московских школах мэр города Сергей Собянин сообщил 29 сентября. В этот период также приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы. Детские сады продолжат работу.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В Москве, как и во всей России, продолжается начавшийся осенью всплеск заболеваемости коронавирусом. Последние дни в столице регулярно фиксируют более 2 тыс. новых случаев в сутки. 30 сентября оперативный штаб сообщил о 2308 новых пациентах — это рекордное число с 31 мая.

Автор
Георгий Тадтаев
Москва каникулы школьники
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