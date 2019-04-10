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Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,52%) прогноз Альпари к 31.12.19
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Общество ,  
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Серебренников вышел на сцену «Гоголь-центра» впервые после освобождения

Режиссер Кирилл Серебренников впервые после освобождения из-под домашнего ареста появился на сцене «Гоголь-центра». После окончания спектакля «Мертвые души» он вышел к зрителям, которые встретили его авиациями. Видеозапись появления Серебренникова на сцене опубликована в Instagram театра.

«Мертвые души». Зал стоит. 594 адских дня позади. Welcome back home», — говорится в описании к видео.​

Новость дополняется

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