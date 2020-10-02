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Отравление Навального ,  
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Мясников ответил на слова Навального об омских медиках

Александр Мясников
Александр Мясников (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался об обвинениях оппозиционера Алексея Навального в адрес медиков, лечивших его в омской больнице сразу после отравления.

«В новостях: «Алексей Навальный считает, что омские медики хотели его смерти». Послушай, ты: хотели бы — ты бы еще в первый день сдох!» — написал он в своем Telegram-канале.

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Мясников также подчеркнул, что испытывает «отвращение» к политику и считает, что Навальный должен по закону ответить за клевету и оскорбления в адрес омских врачей, а также президента России Владимира Путина. Кроме того, он заявил, что медики Омска спасли ему жизнь.

Ранее, 1 октября, в интервью немецком журналу Der Spiegel Навальный заявил, что омские медики показали себя хуже, чем агенты разведки, для которых убийство является профессией. Он также подчеркнул, что их необходимо судить за то, что они бездействовали, когда политик умирал. В том же интервью оппозиционер заявил, что к его отравлению может быть причастен президент России Владимир Путин.

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Фото:Maja Hitij / Getty Images

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. Соратники оппозиционера утверждали, что он мог быть отравлен, однако главврач омской клиники опроверг эту информацию и заявил, что состояние Навального вызвано нарушением обмена веществ.

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Спустя два дня политика перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине. В начале сентября правительство Германии заявило, что оппозиционер был отравлен ядом из той же группы веществ, что и «Новичок».

Сейчас Навального уже выписали из больницы. Его состояние стабильно и он продолжает проходить лечение, однако в Россию пока не вернулся.

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