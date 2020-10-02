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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

Юлия Чичерина
Юлия Чичерина (Фото: julia_chicherina / Instagram)

Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел в районе боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом РБК рассказал ее директор Ларион Колесов.

«Пока что я не могу с ней связаться, но вроде бы с ней все нормально. Она действительно попала под обстрел, это было сегодня утром», — рассказал он.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщал, что Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Aziz Karimov / Reuters

Колесов отметил, что певица поехала в район боевых действий в качестве добровольца, чтобы поддержать мирное население, исполнив песни.

Незадолго до происшествия Чичерина опубликовала в Instagram фотографию, на которой она стоит в каске и бронежилете.

https://www.instagram.com/p/CF1MnaDHFaf/?utm_source=ig_embed

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Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева 2 октября сообщала, что под обстрел армянских военных попали местные и международные журналисты в районе села Гапанлы. Были ли пострадавшие или погибшие, она не уточняла.

При этом накануне дипведомство Армении сообщило, что при обстреле со стороны Азербайджана получили ранения журналисты газеты Le Monde и оператор телекомпании «Армения» Арам Григорян. Также в зоне столкновений оказался заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский. Ему удалось скрыться в бомбоубежище.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и сообщают о погибших.

Юлия Чичерина Нагорный Карабах новости
Материалы по теме
МИД Азербайджана сообщил об обстреле журналистов военными Армении
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Санкции против Минска, беспилотники в Армении. Главные новости РБК
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