Певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

Незадолго до происшествия Чичерина опубликовала в Instagram фотографию, на которой она стоит в каске и бронежилете.

https://www.instagram.com/p/CF1MnaDHFaf/?utm_source=ig_embed

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева 2 октября сообщала, что под обстрел армянских военных попали местные и международные журналисты в районе села Гапанлы. Были ли пострадавшие или погибшие, она не уточняла.

При этом накануне дипведомство Армении сообщило, что при обстреле со стороны Азербайджана получили ранения журналисты газеты Le Monde и оператор телекомпании «Армения» Арам Григорян. Также в зоне столкновений оказался заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский. Ему удалось скрыться в бомбоубежище.

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и сообщают о погибших.