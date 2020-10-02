Певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе
Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел в районе боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом РБК рассказал ее директор Ларион Колесов.
«Пока что я не могу с ней связаться, но вроде бы с ней все нормально. Она действительно попала под обстрел, это было сегодня утром», — рассказал он.
Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщал, что Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников.
Колесов отметил, что певица поехала в район боевых действий в качестве добровольца, чтобы поддержать мирное население, исполнив песни.