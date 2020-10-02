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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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МИД Азербайджана сообщил об обстреле журналистов военными Армении

Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

В результате атаки Армении в селе Гапанлы под обстрел попали местные и международные журналисты, передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Twitter официального официальный представителя МИД страны Лейлы Абдуллаевой.

«Местные и международные журналисты попали под обстрел ВС Армении в селе Гапанлы Тертерского района», — говорится в сообщении.

Она не уточнила, есть при этом раненые и погибшие.

Накануне МИД Армении заявлял, что в Нагорном Карабахе в ходе обстрела со стороны Азербайджана были ранены двое журналистов французской газеты Le Monde. Помимо них ранение получил оператор телекомпании «Армения» Арам Григорян.

Французские и российские журналисты попали под обстрел в Карабахе
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Представитель СМИ и местный житель осматривают пострадавший дом в городе Мартуни после обстрелов

В зоне обстрелов также оказался заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский. Ему удалось укрыться в бомбоубежище.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что их военные заняли ряд стратегических высот на линии соприкосновения. По данным ведомства,
с полуночи до семи утра военные уничтожили «пять бронетранспортеров и автомобилей, три объекта военной инфраструктуры и множество личного состава».

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Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился утром 27 сентября. Обе страны обвинили друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей.

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