МИД Азербайджана сообщил об обстреле журналистов военными Армении

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В результате атаки Армении в селе Гапанлы под обстрел попали местные и международные журналисты, передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Twitter официального официальный представителя МИД страны Лейлы Абдуллаевой.

«Местные и международные журналисты попали под обстрел ВС Армении в селе Гапанлы Тертерского района», — говорится в сообщении.

Она не уточнила, есть при этом раненые и погибшие.

Накануне МИД Армении заявлял, что в Нагорном Карабахе в ходе обстрела со стороны Азербайджана были ранены двое журналистов французской газеты Le Monde. Помимо них ранение получил оператор телекомпании «Армения» Арам Григорян.