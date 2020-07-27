У советника Трампа по национальной безопасности нашли COVID-19
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из администрации Дональда Трампа.
О заражении О’Брайена также передают Reuters, Blooomberg и CNN со ссылкой на свои источники.
Позднее телекомпания CNBC со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщила, что у О’Брайена «умеренные симптомы» болезни и он продолжает руководить работой Совета национальной безопасности по телефону из дома.
«Риск заражения президента или вице-президента отсутствует», — заверили в Белом доме.
Politico отмечает, что О’Брайен стал самым высокопоставленным сотрудником администрации Трампа, заразившимся COVID-19.