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У советника Трампа по национальной безопасности нашли COVID-19

В Белом доме заверили, что нет причин опасаться заражения коронавирусной инфекцией президента США Дональда Трампа или вице-президента Майка Пенса
Роберт О'Брайен
Роберт О'Брайен (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из администрации Дональда Трампа.

О заражении О’Брайена также передают Reuters, Blooomberg и CNN со ссылкой на свои источники.

Позднее телекомпания CNBC со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщила, что у О’Брайена «умеренные симптомы» болезни и он продолжает руководить работой Совета национальной безопасности по телефону из дома.

«Риск заражения президента или вице-президента отсутствует», — заверили в Белом доме.

Politico отмечает, что О’Брайен стал самым высокопоставленным сотрудником администрации Трампа, заразившимся COVID-19.

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По данным Bloomberg, О’Брайен не выходит на работу с прошлой недели. Агентство отмечает также, что коронавирус у О’Брайена был выявлен после семейного праздника.

По данным CNN, О’Брайен, занявший пост советника президента по национальной безопасности в сентябре 2019 года, недавно вернулся из поездки в Европу, в ходе которой общался с чиновниками из Великобритании, Франции, Германии и Италии. Когда он в последний раз встречался с Трампом, неизвестно. Согласно официальным данным, их последнее совместное появление на публике произошло более двух недель назад — 10 июля Трамп и О’Брайен вместе посещали штаб-квартиру Южного командования вооруженных сил США в Майами.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дональд Трамп, коронавирус
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