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Пандемия коронавируса ,  
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Пресс-секретарь вице-президента США заразилась коронавирусом

Пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер заразилась коронавирусом. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп, передает CNN.

«Она замечательная молодая женщина, Кэти. Она очень хорошо проходила тесты в течение длительного периода времени, а затем вдруг сегодня результат теста дал положительный результат», — сказал он.

В четверг результат теста пресс-секретаря был отрицательным, а в пятницу оказался положительным. Трамп отметил, что Миллер с ним не контактировала, однако находилась в контакте с Пенсом.

Военный ВМС США из окружения Трампа заразился коронавирусом
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Белый дом, США

Президент сообщил, что он не беспокоится о распространении коронавируса в Белом доме, передает Associated Press. Глава государства отметил, что концепция тестирования неидеальна, так как между тестами «что-то может произойти».

Пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер замужем за советником Трампа Стивеном Миллером, пишут AP и CNN. Она должна были лететь вместе с вице-президентом в штат Айова в пятницу вечером. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, незадолго до вылета ее сняли с рейса вместе с шестью людьми, с которыми она контактировала.

Ранее в мае стало известно, что личный камердинер Трампа, член Военно-морского флота США, заразился коронавирусом. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли рассказал, что тесты на инфекцию президента и вице-президента показали отрицательный результат.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США выявили почти 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 77 тыс. человек умерли.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Майк Пенс, пресс-служба
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