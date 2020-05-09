Пресс-секретарь вице-президента США заразилась коронавирусом

Пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер заразилась коронавирусом. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп, передает CNN.

«Она замечательная молодая женщина, Кэти. Она очень хорошо проходила тесты в течение длительного периода времени, а затем вдруг сегодня результат теста дал положительный результат», — сказал он.

В четверг результат теста пресс-секретаря был отрицательным, а в пятницу оказался положительным. Трамп отметил, что Миллер с ним не контактировала, однако находилась в контакте с Пенсом.

Президент сообщил, что он не беспокоится о распространении коронавируса в Белом доме, передает Associated Press. Глава государства отметил, что концепция тестирования неидеальна, так как между тестами «что-то может произойти».

Пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер замужем за советником Трампа Стивеном Миллером, пишут AP и CNN. Она должна были лететь вместе с вице-президентом в штат Айова в пятницу вечером. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, незадолго до вылета ее сняли с рейса вместе с шестью людьми, с которыми она контактировала.

Ранее в мае стало известно, что личный камердинер Трампа, член Военно-морского флота США, заразился коронавирусом. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли рассказал, что тесты на инфекцию президента и вице-президента показали отрицательный результат.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США выявили почти 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 77 тыс. человек умерли.