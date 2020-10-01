В Москве усилят контроль за соблюдением мер безопасности из-за COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве будут тщательнее контролировать выполнение профилактических мер против распространения коронавируса, рекомендованных Роспотребнадзором. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Я дал распоряжение по всем направлениям — строительного надзора, промышленность, торговля, культура, везде будет усилен контроль за соблюдением тех требований, которые предъявляют санитарные врачи», — сказал он.

По словам Собянина, были активизированы проверочные рейды в объектах торговли, кинотеатрах, театрах. Градоначальник отметил, что руководители организаций были предупреждены о закрытии их предприятий в случае несоблюдения мер безопасности.

Глава города также отметил, что второй волны распространения коронавируса в Москве нет. «Второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, кто уже переболели. Так вот этого нет», — сказал он.