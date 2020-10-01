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В Москве усилят контроль за соблюдением мер безопасности из-за COVID-19

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве будут тщательнее контролировать выполнение профилактических мер против распространения коронавируса, рекомендованных Роспотребнадзором. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Я дал распоряжение по всем направлениям — строительного надзора, промышленность, торговля, культура, везде будет усилен контроль за соблюдением тех требований, которые предъявляют санитарные врачи», — сказал он.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

По словам Собянина, были активизированы проверочные рейды в объектах торговли, кинотеатрах, театрах. Градоначальник отметил, что руководители организаций были предупреждены о закрытии их предприятий в случае несоблюдения мер безопасности.

Глава города также отметил, что второй волны распространения коронавируса в Москве нет. «Второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, кто уже переболели. Так вот этого нет», — сказал он.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Собянин отдельно подчеркнул, что будут применяться санкции против работодателей, которые не выполняют указание о переводе не менее 30% персонала, всех пожилых сотрудников и людей с хроническими заболеваниями на удаленку. Мэр отметил, что число пассажиров в общественном транспорте и пробок на улицах Москвы показывает, что компании игнорируют это требование властей.

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При этом глава города не увидел оснований для введения более строгих ограничений. По его словам, сейчас все будет зависеть от поведения москвичей, поскольку в случае ухудшения ситуации высока вероятность изменения планов и нового объявления жестких мер.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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