Небензя назвал аморальным обвинение Навального в адрес Путина

Небензя также рекомендовал Германии сотрудничать с российскими властями в деле Навального. «Вместо того чтобы составлять письма в спешке, перед тем как закончится председательство Нигера в СБ», — указал он (цитата по ТАСС).

Ранее ФРГ обратилась в Совбез ООН с просьбой организовать брифинг по ситуации с Навальным со стороны России.

Ранее Навальный заявил, что за его отравлением может стоять только Путин. «Других версий преступления у меня нет», — сказал он. Политик пообещал вернуться на родину и сообщил, что остается «парнем, который не боится».

Оппозиционер также собирается подать в суд на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который, по его словам, бездоказательно заявил о сотрудничестве Навального с агентами ЦРУ. Песков упоминал данные о том, что отравление Навального срежиссировано западными спецслужбами, и указывал, что с пострадавшим работают специалисты Центрального разведывательного управления США.

Комментируя утверждение Навального о виновном в его отравлении, Песков заявил, что «это риторика, которая граничит с оскорблениями». Он отметил, что Кремль не считает возможным в дальнейшем участвовать в таких дискуссиях.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Навального в России пытались спасти все, от пилотов и врачей до самого президента страны. «Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь», — сказал Володин.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, Навального госпитализировали, он впал в кому. Позже пациента перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Военная лаборатория Германии нашла в организме Навального следы яда группы «Новичок». Заключение подтвердили эксперты Франции и Швеции.

При этом медики, которые лечили Навального в России, заявили, что изначально проверяли версию об отравлении пострадавшего, однако не нашли ничего, что указывало бы на это.