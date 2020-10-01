Кремль отказался участвовать в дискуссиях после обвинений Навального

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

В Кремле не собираются в дальнейшем участвовать в дискуссии по ситуации с политиком Алексеем Навальным после обвинений оппозиционера в адрес президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Песков добавил, что риторика, граничащая с оскорблениями, содержащаяся в интервью Навального Der Spiegel — «известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства, претендовать на некое участие в политической борьбе».

По словам пресс-секретаря, реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и другие силы. И они «не квази- и не маргинальная, а настоящая оппозиция», отметил он. Песков указал, что ряд высказываний Навального из интервью в Кремле считают оскорбительными и неприемлемыми.

«Именно поэтому, исходя из того, что я сказал, мы не считаем возможным участвовать в дальнейшем в какой-либо дискуссии, и в дальнейшем не имеем в виду делать какие-то комментарии или заявления на этот счет», — сказал он.