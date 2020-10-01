В Москве из-за нарушения масочного режима закрыли Коптевский рынок

Вид на Коптевский рынок (Фото: АГН «Москва»)

Из-за нарушения масочного режима в Москве закрылся Коптевский рынок. Об этом сообщается Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Власти Москвы не уточняют, до какого срока будет закрыт рынок, указывают, что запрет может продлиться до 90 суток. Помимо этого, ему грозит штраф до 500 тыс. руб.

РБК направил запрос администрации Коптевского рынка.

К концу сентября в Москве из-за нарушения масочного режима были закрыты 49 магазинов. Среди них были предприятия сети «Пятерочка» и Eurospar. Заместитель мэра столицы Алексей Немерюк 25 сентября также сообщил, что из-за несоблюдения масочного режима на 1 млн руб. власти оштрафовали Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве, продающий товары класса люкс.