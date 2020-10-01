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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве из-за нарушения масочного режима закрыли Коптевский рынок

Вид на Коптевский рынок
Вид на Коптевский рынок (Фото: АГН «Москва»)

Из-за нарушения масочного режима в Москве закрылся Коптевский рынок. Об этом сообщается Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Власти Москвы не уточняют, до какого срока будет закрыт рынок, указывают, что запрет может продлиться до 90 суток. Помимо этого, ему грозит штраф до 500 тыс. руб.

РБК направил запрос администрации Коптевского рынка.

К концу сентября в Москве из-за нарушения масочного режима были закрыты 49 магазинов. Среди них были предприятия сети «Пятерочка» и Eurospar. Заместитель мэра столицы Алексей Немерюк 25 сентября также сообщил, что из-за несоблюдения масочного режима на 1 млн руб. власти оштрафовали Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве, продающий товары класса люкс.

Собянин обязал компании в Москве перевести на удаленку 30% сотрудников
Общество
Сергей Собянин

В последние несколько дней в России растет количество выявляемых за сутки случаев заражения. Наибольшее количество зараженных регистрируется в Москве. За последние сутки коронавирус в столице выявили у 2424 человек. Более двух тыс. зараженных в Москве фиксируют пятый день подряд. Сначала пандемии в столице выявили 295 025 заболевших. 

На фоне роста случаев заражения мэр города Сергей Собянин попросил граждан строго соблюдать масочный режим в транспорте и в общественных местах. Он отметил, что в столице наблюдается очень опасная динамика распространения заболевания. Помимо этого, он обязал работодателей с 5 по 28 октября перевести на удаленный режим не менее 30% сотрудников.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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закрытие коронавирус Москва
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