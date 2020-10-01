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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин предупредил об очень опасной динамике распространения COVID-19

Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается очень опасная динамика распространения коронавируса. Об этом он написал в своем блоге.

Он отметил, что в городе ежедневно фиксируется более 2 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. А число госпитализированных превышает 5 тыс. в неделю.

«Это очень опасно. Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций», — указал Собянин. Кроме того, растет число людей, у которых наблюдается тяжелое течение болезни.

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В зоне особого риска находятся дети и пожилые люди, добавил мэр.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 октября
Общество

В Москве за сутки выявили 2424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Более 2 тыс. зараженных фиксируется уже пятый день подряд. Общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 с начала эпидемии достигло 295 025. Собянин ранее заявлял, что ситуация с коронавирусом в столице усложняется с каждым днем.

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Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
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<5000
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0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали перейти на режим самоизоляции. Школьники отправятся на каникулы, которые обычно длятся неделю, с 5 по 18 октября. Таким образом, власти продлили каникулы на неделю.

1 октября Собянин обязал московские компании перевести на удаленку 30% сотрудников.

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