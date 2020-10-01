Собянин предупредил об очень опасной динамике распространения COVID-19

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается очень опасная динамика распространения коронавируса. Об этом он написал в своем блоге.

Он отметил, что в городе ежедневно фиксируется более 2 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. А число госпитализированных превышает 5 тыс. в неделю.

«Это очень опасно. Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций», — указал Собянин. Кроме того, растет число людей, у которых наблюдается тяжелое течение болезни.

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В зоне особого риска находятся дети и пожилые люди, добавил мэр.