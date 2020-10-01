Собянин предупредил об очень опасной динамике распространения COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается очень опасная динамика распространения коронавируса. Об этом он написал в своем блоге.
Он отметил, что в городе ежедневно фиксируется более 2 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. А число госпитализированных превышает 5 тыс. в неделю.
«Это очень опасно. Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций», — указал Собянин. Кроме того, растет число людей, у которых наблюдается тяжелое течение болезни.
В зоне особого риска находятся дети и пожилые люди, добавил мэр.