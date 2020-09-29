Власти Москвы назвали сроки действия домашнего и удаленного режима

Меры продлятся до 28 октября и носят рекомендательный характер. Тем не менее, мэр Москвы Сергей Собянин призывал граждан не нарушать их и не подвергать риску здоровье

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Рекомендации по соблюдению самоизоляции пожилыми жителями Москвы, а также теми, кто страдает хроническими заболеваниями, будут действовать до 28 октября включительно. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

С 28 сентября в Москве и Подмосковье начали действовать новые меры рекомендательного характера из-за коронавируса. Людям старше 65 лет, страдающим от хронических болезней, беременным и недавно родившим женщинам посоветовали оставаться дома на изоляции или перейти на удаленный режим работы.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что штрафовать за нарушения этих рекомендаций не будут. Но отметил, что масочный режим в столице никто не отменял, и за его несоблюдение штрафы сохранились.

В связи с этим с понедельника в столице возобновила работу системы социального обслуживания и поддержки граждан и горячая линия, по которой сидящие на самоизоляции москвичи могут оформить больничный, заказать доставку продуктов и лекарств.