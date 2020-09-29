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Власти Москвы назвали сроки действия домашнего и удаленного режима

Меры продлятся до 28 октября и носят рекомендательный характер. Тем не менее, мэр Москвы Сергей Собянин призывал граждан не нарушать их и не подвергать риску здоровье
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Рекомендации по соблюдению самоизоляции пожилыми жителями Москвы, а также теми, кто страдает хроническими заболеваниями, будут действовать до 28 октября включительно. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

С 28 сентября в Москве и Подмосковье начали действовать новые меры рекомендательного характера из-за коронавируса. Людям старше 65 лет, страдающим от хронических болезней, беременным и недавно родившим женщинам посоветовали оставаться дома на изоляции или перейти на удаленный режим работы.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что штрафовать за нарушения этих рекомендаций не будут. Но отметил, что масочный режим в столице никто не отменял, и за его несоблюдение штрафы сохранились.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В связи с этим с понедельника в столице возобновила работу системы социального обслуживания и поддержки граждан и горячая линия, по которой сидящие на самоизоляции москвичи могут оформить больничный, заказать доставку продуктов и лекарств.

По этой же причине с 28 сентября в Москве начали досрочно включать отопление. По словам Собянина, это позволит снизить лишние риски заболевания ОРВИ и обеспечить комфорт для тех, кто сидит дома.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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29 сентября в городе выявили 2,3 тыс. новых заболевших COVID-19 — это максимум с 31 мая. Третий день подряд в Москве фиксируют больше 2 тыс. инфицированных. Их общее число достигло 290 тыс.

Собянин во вторник заявил, что ситуация с коронавирусом в столице усложняется с каждым днем — растет и количество заболевших, и число госпитализаций. По словам мэра, не все пожилые люди ушли на самоизоляцию — около 300 тыс. пенсионеров продолжают пользоваться общественным транспортом.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Котляр
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