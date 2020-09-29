Собянин заявил об усложняющейся с каждым днем ситуации с COVID-19

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В столице ситуация с коронавирусной инфекцией усложняется с каждым днем. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Мэр отметил, что ситуация усложняется как по количеству выявленных зараженных, так и по их госпитализации.

Глава Москвы также напомнил, что ранее власти рекомендовали пожилым людям перейти на режим самоизоляции. Однако он отметил, что большинство людей все-таки продолжают передвигаться по городу.

«Пожилых людей среди тех, кто передвигается, гораздо меньше, но прилично — около 300 тыс. Каждый день мы видим граждан, которые продолжают передвигаться по городу. Это очень большие риски», — сказал Собянин.