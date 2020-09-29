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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил об усложняющейся с каждым днем ситуации с COVID-19

Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В столице ситуация с коронавирусной инфекцией усложняется с каждым днем. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Мэр отметил, что ситуация усложняется как по количеству выявленных зараженных, так и по их госпитализации.

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Глава Москвы также напомнил, что ранее власти рекомендовали пожилым людям перейти на режим самоизоляции. Однако он отметил, что большинство людей все-таки продолжают передвигаться по городу.

«Пожилых людей среди тех, кто передвигается, гораздо меньше, но прилично — около 300 тыс. Каждый день мы видим граждан, которые продолжают передвигаться по городу. Это очень большие риски», — сказал Собянин.

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В столице за прошедшие сутки выявили 2300 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Согласно данным оперштаба, это рекордный показатель с 31 мая. Тогда COVID-19 в столице зафиксировали у 2595 человек. В Москве третий день подряд регистрируют более 2 тыс. заболевших.

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В связи с распространением инфекции с 28 сентября в столице начали действовать рекомендации для пожилых граждан, людей с хроническими заболеваниями, а также для беременных и недавно родивших женщин.

Кроме того, московские власти рекомендовали компаниям перевести своих сотрудников на удаленный формат работы. Также Собянин объявил, что осенние каникулы у московских школьников начнутся с 5 октября и пройдут две недели по 18 октября. Изначально каникулы должны были продлиться неделю.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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