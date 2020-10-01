Победившая на выборах в Костромской области уборщица вступила в должность

Марина Удгодская (Фото: Марина Удгодская / VK)

Победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области уборщица Марина Угодская вступила в должность, передает ТАСС.

В администрации поселения сообщили, что Угодская начала работу со встречи с главой Чухломского района Костромской области. Женщина запланировала также посетить концерт в честь Дня пожилого человека и выступить там с поздравлением.

На выборах главы поселения (его численность составляет менее 400 человек) Угодскую поддержали 62% избирателей. Она была техническим кандидатом и единственным конкурентом предыдущего главы Николая Локтева.

До своей победы Угодская работала уборщицей в местной администрации и, по ее словам, «с документами ни разу делов-то не имела». Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в эфире «Говорит Москва» заявила, что победа Угодской является законной. Женщина знала об условии своего участия как технического кандидата, но «никакого подлога» в этом не было, объясняла Памфилова.

После избрания на должность Угодская стала объектом внимания СМИ. Журналисты «Московского комсомольца» (МК), в частности, решили провести эксперимент и номинировать женщину на Нобелевскую премию мира. Так они хотели проверить механизм подачи заявок на премию. Автор статьи МК Дмитрий Попов обосновал заявку тем, что «молодая женщина выиграла местные выборы в России, доказав всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление».