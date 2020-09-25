Ставшую главой поселения уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира

Марина Удгодская (Фото: Марина Удгодская / VK)

Уборщицу из Чухломского района Костромской области Марину Угодскую, которая победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения, выдвинули на Нобелевскую премию мира. С такой инициативой выступила газета «Московский комсомолец» (МК).

Журналисты издания решили провести эксперимент, чтобы проверить механизм подачи заявок для нормирования на премию. Выдвигать кандидатуру на премию могут не все. Согласно правилам, такая возможность, в частности, есть у членов национальных ассамблей и национальных правительств суверенных государств, действующих глав государств либо членов Международного суда в Гааге, участников Международной женской лиги за мир и свободу.

Помимо них выдвинуть кого-либо на Нобелевскую премию мира могут и почетные профессора, доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии, ректоры университетов, директора институтов исследования мира и институтов внешней политики.

В качестве релевантного для этой категории подающих заявки издание приводит академика и писателя Сергея Комкова, выдвинувшего на Нобелевскую премию мира президента Владимира Путина. Комков к тому же, как указывает МК, является вице-президентом Международной академии духовного единства народов мира.