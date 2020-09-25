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Политика ,  
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Ставшую главой поселения уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира

Марина Удгодская
Марина Удгодская (Фото: Марина Удгодская / VK)

Уборщицу из Чухломского района Костромской области Марину Угодскую, которая победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения, выдвинули на Нобелевскую премию мира. С такой инициативой выступила газета «Московский комсомолец» (МК).

Журналисты издания решили провести эксперимент, чтобы проверить механизм подачи заявок для нормирования на премию. Выдвигать кандидатуру на премию могут не все. Согласно правилам, такая возможность, в частности, есть у членов национальных ассамблей и национальных правительств суверенных государств, действующих глав государств либо членов Международного суда в Гааге, участников Международной женской лиги за мир и свободу.

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Помимо них выдвинуть кого-либо на Нобелевскую премию мира могут и почетные профессора, доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии, ректоры университетов, директора институтов исследования мира и институтов внешней политики.

В качестве релевантного для этой категории подающих заявки издание приводит академика и писателя Сергея Комкова, выдвинувшего на Нобелевскую премию мира президента Владимира Путина. Комков к тому же, как указывает МК, является вице-президентом Международной академии духовного единства народов мира.

Автор статьи Дмитрий Попов пишет, что решил записаться в эту категорию, поскольку читал лекции на факультете журналистики в Международном университете и имел удостоверение преподавателя.

После отправки заявки ему пришло письмо с уточнением, что доступ к процедуре предоставляется при условии, что вся указанная пользователем личная информация верна и он действительно принадлежит к категории, которая вправе выдвигать кандидатуры.

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Система предупредила, что он имеет право выдвинуть до пяти кандидатов, однако премию не могут делить между собой более трех номинантов. После этого Попов написал обоснование для заявки, в котором говорилось, что «молодая женщина выиграла местные выборы в России, доказав всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление». Затем Попов нажал «Готово», система выдала подтверждение, что приняла номинацию и отредактировать ее больше нельзя.

РБК обратился за комментарием к Марине Угодской.

На выборах главы поселения Угодскую поддержали 62% проголосовавших, сообщало костромское издание К1. Она была единственным конкурентом предыдущего главы Николая Локтева. До своей победы Угодская работала уборщицей в местной администрации.

По информации Ока.FM, бывший глава сам попросил женщину выдвинуть свою кандидатуру, чтобы выборы не были безальтернативными. Угодская рассказала изданию, что хочет вступить в должность руководителя, а потом сложить полномочия.

«Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела», — поясняла женщина.

После победы Угодской глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в эфире «Говорит Москва» заявила, что женщина осознавала свое участие на выборах в качестве технического кандидата, но «никакого подлога» в этом не было. Памфилова заключила, что нарушения закона в победе женщины нет.

Нобелевская премия выборы Костромская область
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