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Нобелевский комитет отказался от традиционной церемонии вручения премий

Из-за пандемии коронавируса присуждение наград пройдет в онлайн-режиме. Телевизионную студию разместят в ратуше Стокгольма
Медаль Нобелевской премии
Медаль Нобелевской премии (Фото: Kay Nietfeld / dpa / ТАСС)

Нобелевский комитет внес коррективы в то, как пройдет церемония вручения ежегодных премий, запланированной на 10 декабря. В сообщении организаторов указывается, что из-за пандемии коронавируса присуждение наград в области физики, химии, литературы и медицины пройдет в дистанционном режиме.

Для этого в ратуше Стокгольма будет организована телевизионная студия, доступ в которую получит лишь ограниченное число лиц. Связываться с победителями, которым предложат находиться перед камерами в своих университетах или в посольствах, будут в режиме онлайн. Предполагается, что такой формат позволит в том числе не отказываться от прочтения лауреатами традиционных лекций.

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Аналогичным образом пройдет и вручение Нобелевской премии мира, однако в данном случае церемония пройдет в одной из аудиторий университета Осло, куда будет допущено ограниченное число зрителей.

В Нобелевском комитете также подтвердили отмену традиционного банкета в ратуше столицы Швеции, однако пообещали провести концерт пианиста Игоря Левита в сопровождении Королевского филармонического оркестра Стокгольма.

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Как отметил исполнительный директор Нобелевского комитета Ларс Хейкенстен, еще весной были серьезные опасения, что церемонию провести не удастся. «Было непростым решением провести вручение наград в таком формате. Но мы должны прислушиваться к ученым, быть осторожными и учитывать те требования, которые вызваны пандемией коронавируса», — цитирует его шведское агентство Ttela.

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Изменения коснутся и самого оглашения имен победителей во время Нобелевской недели, которая пройдет с 5 по 12 октября. В частности, речь идет о сокращении числа журналистов, которым будет позволено присутствовать на пресс-конференциях.

Автор
Артем Филипенок
Нобелевская премия Стокгольм
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