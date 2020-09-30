В Москве выявили более 2,3 тыс. новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в столице обнаружили 2308 новых зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По всей России за сутки зарегистрировали 8481 заболевшего. С начала пандемии вирус в стране выявили у 1 млн 176,2 тыс. человек, 20,7 тыс. умерли, свыше 958 тыс. вылечились.

Ситуация с распространением вируса в Москве начала ухудшаться 24 сентября. Тогда впервые с конца июня выявили более 1 тыс. случаев заражения. С этого момента число заболевших продолжает расти. Более 2 тыс. зараженных в столице зарегистрировали 27 сентября. Таких показателей суточный прирост заболевших не достигал с июня.

Руководитель московского отделения Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что за три недели индекс распространения инфекции (показывает, сколько человек может заразить один инфицированный) увеличился втрое. Летом значение индекса было на уровне 0,25–0,3.