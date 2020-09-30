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В Москве выявили более 2,3 тыс. новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в столице обнаружили 2308 новых зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По всей России за сутки зарегистрировали 8481 заболевшего. С начала пандемии вирус в стране выявили у 1 млн 176,2 тыс. человек, 20,7 тыс. умерли, свыше 958 тыс. вылечились.

Ситуация с распространением вируса в Москве начала ухудшаться 24 сентября. Тогда впервые с конца июня выявили более 1 тыс. случаев заражения. С этого момента число заболевших продолжает расти. Более 2 тыс. зараженных в столице зарегистрировали 27 сентября. Таких показателей суточный прирост заболевших не достигал с июня.

В Москве от коронавируса вылечились 1349 человек
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Руководитель московского отделения Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что за три недели индекс распространения инфекции (показывает, сколько человек может заразить один инфицированный) увеличился втрое. Летом значение индекса было на уровне 0,25–0,3.

В связи с распространением коронавируса с этой недели в Москве действуют рекомендации для лиц из групп риска. Людям старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, беременным женщинам следует не выходить из дома без крайней необходимости. Кроме того, на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин объявил двухнедельные каникулы для школьников, а руководителям предприятий рекомендовал перевести сотрудников на удаленный режим работы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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