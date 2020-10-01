Пандемия коронавируса , 01 окт, 11:28
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В России за сутки выявили почти 9 тыс. заразившихся COVID-19
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 8945 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это четвертый день подряд, когда в стране выявляют более 8 тыс. заболевших COVID-19.
Новые случаи зарегистрировали во всех регионах страны. 27,1% заразившихся не имели симптомов коронавируса.
Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве — 2424 человека. Следом за столицей идут Санкт-Петербург и Подмосковье — 285 и 230 инфицированных соответственно. Более 200 заразившихся также выявили в Ростовской области — 205 человек.
Всего с начала пандемии в России коронавирус обнаружили у 1,1 млн человек.
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