Суд согласился смягчить обвинение расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову

Рамиль Шамсутдинов (Фото: Project Baza / AP)

Второй восточный окружной военный суд смягчил обвинение солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части. Об этом РБК сообщил адвокат Лев Асауленко.

По его словам, прокуратура сама изменила предъявленное обвинение. «В нем убрали то, что у одного из пострадавших была гематома и ссадина. Гематома и ссадина возникли за сутки до того, как произошел этот инцидент», — пояснил адвокат.

Ранее о смягчении обвинения ходатайствовал прокурор. Он попросил суд исключить из дела побои в отношении потерпевших, так как они были не связаны с произошедшим преступлением. Адвокат же просил рассмотреть дело с участием присяжных. Суд удовлетворил оба ходатайства. Теперь заседание пройдет с участием присяжных.

Асауленко также пояснил, что соответствующее постановление огласили в здании Читинского гарнизонного суда из-за проблем с этапированием Шамсутдинова в Окружной суд.