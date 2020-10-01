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Суд согласился смягчить обвинение расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову

Рамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов (Фото: Project Baza / AP)

Второй восточный окружной военный суд смягчил обвинение солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части. Об этом РБК сообщил адвокат Лев Асауленко.

По его словам, прокуратура сама изменила предъявленное обвинение. «В нем убрали то, что у одного из пострадавших была гематома и ссадина. Гематома и ссадина возникли за сутки до того, как произошел этот инцидент», — пояснил адвокат.

Ранее о смягчении обвинения ходатайствовал прокурор. Он попросил суд исключить из дела побои в отношении потерпевших, так как они были не связаны с произошедшим преступлением. Адвокат же просил рассмотреть дело с участием присяжных. Суд удовлетворил оба ходатайства. Теперь заседание пройдет с участием присяжных.

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Рамиль Шамсутдинов

Асауленко также пояснил, что соответствующее постановление огласили в здании Читинского гарнизонного суда из-за проблем с этапированием Шамсутдинова в Окружной суд.

«Читинский гарнизонный суд находится через дорогу от СИЗО, где находится Рамиль. Поэтому оглашение постановления, вынесенного по результатам предварительного слушания, которое было позавчера, перенесли именно в Читинский гарнизонный суд», — сказал адвокат.

Кроме того, по его словам, Шамсутдинову продлили арест примерно на три месяца, постановление придет в ближайшие дни. Следующее заседание должно состояться 29 октября, сказал защитник.

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Адвокат заявил о продлении ареста расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову
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<p>Здание Читинского гарнизонного военного суда</p>

В октябре 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части 54160 в поселке Горном, в результате чего погибли семь человек, еще двое получили ранения. Против срочника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц). Солдат признал вину, объяснив произошедшее издевательствами со стороны старших по званию и угрозами изнасилования.

Позже было возбуждено дело о нарушении уставных правил в воинской части по ст. 335 УК России, по которому Шамсутдинов проходит потерпевшим. В марте к двум годам условно был приговорен Руслан Мухатов, который, как установило следствие, издевался над Шамсутдиновым и другими солдатами.

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