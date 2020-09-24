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Адвокат заявил о продлении ареста расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову

Здание Читинского гарнизонного военного суда
Здание Читинского гарнизонного военного суда (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

Суд продлил до 26 октября меру пресечения в виде содержания под стражей солдату срочной службы Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему в 2019 году восемь сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Равиль Тугушев.

«Мера пресечения была продлена до 26 октября», — сказал собеседник агентства.

РБК направил запрос во 2-й Восточный окружной военный суд.

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Рамиль Шамсутдинов<br /> <br /> &nbsp;

Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в октябре 2019 года в воинской части в поселке Горном Забайкальского края. В результате погибли восемь человек.

Против солдата-срочника завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство двух и более лиц). В Минобороны России сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами.

Сам обвиняемый заявлял, что сделал это из-за дедовщины. По словам Шамсутдинова, ему угрожали изнасилованием.

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Впоследствии следователи установили, что в военной части были распространены неуставные отношения. Они выяснили, что на Шамсутдинова и других военнослужащих оказывалось физическое воздействие. Позднее было возбуждено дело о нарушении уставных правил в воинской части по ст. 335 УК России, по которому Шамсутдинов проходит потерпевшим. Так, в марте к двум годам условно был приговорен Руслан Мухатов, который издевался над сослуживцами, в том числе над Шамсутдиновым.

Согласно заключению экспертизы, У Шамсутдинова не было выявлено проблем с психикой.

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