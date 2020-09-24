Адвокат заявил о продлении ареста расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову
Суд продлил до 26 октября меру пресечения в виде содержания под стражей солдату срочной службы Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему в 2019 году восемь сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Равиль Тугушев.
«Мера пресечения была продлена до 26 октября», — сказал собеседник агентства.
РБК направил запрос во 2-й Восточный окружной военный суд.
Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в октябре 2019 года в воинской части в поселке Горном Забайкальского края. В результате погибли восемь человек.