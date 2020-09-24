Адвокат заявил о продлении ареста расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову

Против солдата-срочника завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство двух и более лиц). В Минобороны России сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами.

Сам обвиняемый заявлял, что сделал это из-за дедовщины. По словам Шамсутдинова, ему угрожали изнасилованием.

Впоследствии следователи установили, что в военной части были распространены неуставные отношения. Они выяснили, что на Шамсутдинова и других военнослужащих оказывалось физическое воздействие. Позднее было возбуждено дело о нарушении уставных правил в воинской части по ст. 335 УК России, по которому Шамсутдинов проходит потерпевшим. Так, в марте к двум годам условно был приговорен Руслан Мухатов, который издевался над сослуживцами, в том числе над Шамсутдиновым.

Согласно заключению экспертизы, У Шамсутдинова не было выявлено проблем с психикой.