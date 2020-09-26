Роспотребнадзор объяснил рост количества зараженных COVID-19 в России

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Одной из причин роста количества зараженный коронавирусной инфекцией — то, что россияне не соблюдают пандемийные требования. Об этом заявила глава Роспотребнадзора в эфире документального фильма «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«Сегодняшние риски — мы и предполагали, и это реализуется — связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования», — сообщила Попова.

Также глава ведомства рассказала, что на сегодняшний день главной задачей является возвращение к «настороженности» по отношению к инфекции.

Последнюю неделю в России растет количество заразившихся COVID-19. Второй день подряд в стране выявлено более 7 тыс. заболевших. 26 сентября выявили 7523 новых случая — максимальное число с 22 июня. При этом выздоровело чуть более 6 тыс. человек. Также в России впервые с 29 июля зафиксировали 169 смертей от коронавируса.