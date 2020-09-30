В Москве от коронавируса вылечились 1349 человек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве от коронавируса выздоровели еще 1349 человек. Об этом заявила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По ее словам, к 30 сентября из столичных больниц после прохождения лечения выписали более 248 тыс. человек.

При этом в Москве суточный прирост зараженных несколько дней подряд превышает 2 тыс. человек. Кроме того, в России в течение нескольких дней фиксируется свыше 8 тыс. заболевших за сутки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил двухнедельные каникулы для школьников и рекомендовал руководителям организаций перевести сотрудников на удаленную работу. Также глава города попросил людей старше 65 лет не покидать дома без особой необходимости.