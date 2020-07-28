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Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве

Суды арестовали уже 15 участников этнических столкновений в Москве, всех их обвиняют в хулиганстве в составе группы. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран. Об этом РБК сообщили в пресс-службах судов.

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В Троицком районном суде сообщили, что под арест отправлены четверо участников беспорядков, обвиняемых по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство в составе группы лиц).

В Кузьминском районном суде также сообщили о четырех арестованных в период с 25 по 28 июля. Все они они отправлены под стражу на два месяца.

Еще семеро участников столкновений были отправлены под стражу Никулинским судом, всем им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство в составе группы лиц).

Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

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Среди арестованных есть как граждане России, так и граждане Азербайджана, а также выходцы из Армении.

Первое массовое столкновение между уроженцами Армении и Азербайджана произошло в ночь на 24 июля. 24–25 июля были задержаны более 30 участников стычек. Их подозревают в побоях, погроме магазинов и кафе и грабеже. В МВД заявили, что участникам столкновений, имеющим иностранное гражданство, могут на ближайшие пять лет запретить въезд в Россию.

В ходе столкновений было разгромлено несколько заведений, принадлежащих как армянам, так и азербайджанцам. Так, в ночь на 24 июля было разгромлено кафе «Тысяча и одна ночь» в Марьино, принадлежащее выходцам из Азербайджана. На следующий день в Саларьево разгромили ресторан «Армянский дом».

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Поводом для конфликтов стало обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении, где 12 июля начались столкновения. Обе стороны проводили обстрелы позиций противника, используя при этом крупнокалиберное вооружение и артиллерию. Ереван и Баку взаимно обвиняют друг друга в провокациях.

Авторы: Майя Бобенко, Георгий Тадтаев
Теги: Армения, Азербайджан
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