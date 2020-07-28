Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран. Об этом РБК сообщили в пресс-службах судов.
В Троицком районном суде сообщили, что под арест отправлены четверо участников беспорядков, обвиняемых по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство в составе группы лиц).
В Кузьминском районном суде также сообщили о четырех арестованных в период с 25 по 28 июля. Все они они отправлены под стражу на два месяца.
Еще семеро участников столкновений были отправлены под стражу Никулинским судом, всем им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство в составе группы лиц).