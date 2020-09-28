Варданян назвал единственный путь решения конфликта Еревана и Баку

Создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян считает, что решить конфликт между Арменией и Азербайджаном можно только путем мирных переговоров. Об этом он заявил в беседе с телеканалом РБК.

«Единственное решение — это мирные переговоры. Через силу вопрос не удастся решить нашим соседям, — сказал он. Не важно, какое будет превосходство в количестве техники и всего остального. Победить в этой войне у другой стороны (Азербайджана. — РБК) нет шансов».

Утром 27 сентября власти обеих стран заявили о вооруженном нападении на свои территории. Ереван сообщил, что первым обстрел Нагорного Карабаха начал Баку. Азербайджан же напротив обвинил Армению в обстрелах населенных пунктов вдоль границы. Потери есть с обоих сторон. Оба государства мобилизовали военнослужащих запаса и объявили военное положение. Предыдущее обострение конфликта произошло в июле.

Конфликт между Ереваном и Баку длится уже много лет из-за Нагорного Карабаха, который провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Его население в основном составляют армяне. С 1992 по 1994 год Баку пытался вернуть регион под свой контроль. В итоге стороны договорились о прекращении огня, однако Азербайджан до сих пор не признает самопровозглашенную республику.