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МИД Белоруссии не увидел смысла во встрече Макрона с Тихановской

Светлана Тихановская перед встречей с Эмманюэлем Макроном
Светлана Тихановская перед встречей с Эмманюэлем Макроном (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

В МИД Белоруссии считают, что встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской не имеет практического смысла. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз, сообщается на сайте ведомства.

«Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла», — говорится в сообщении.

По словам Глаза, в дипломатии достаточно цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы. Он считает, что эти инструменты гораздо эффективнее, чем «попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу».

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Светлана Тихановская

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон приехал в Литву, где провел встречу со Светланой Тихановской. После встречи Тихановская заявила, что Макрон пообещал оказать ей помощь в урегулировании политического кризиса в Белоруссии. Французский лидер, в свою очередь, заявил журналистам, что остался доволен разговором с бывшим оппозиционным кандидатом.

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Светлана Тихановская перед встречей с Эммануэлем Макроном

В среду, 23 сентября, в Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко в связи с его вступлением в должность президента Белоруссии. Официально ее проведение не анонсировалось. В ЕС заявили, что считают новый президентский срок Лукашенко не имеющим достаточной легитимности.

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27 сентября в интервью газете Le Journal du Dimanche Макрон заявил, что белорусскому лидеру следует добровольно покинуть пост президента. На что Лукашенко рекомендовал Макрону «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами собственной страны.

Светлана Тихановская МИД Белоруссии Эмманюэль Макрон
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