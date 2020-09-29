МИД Белоруссии не увидел смысла во встрече Макрона с Тихановской

Светлана Тихановская перед встречей с Эмманюэлем Макроном (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

В МИД Белоруссии считают, что встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской не имеет практического смысла. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз, сообщается на сайте ведомства.

«Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла», — говорится в сообщении.

По словам Глаза, в дипломатии достаточно цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы. Он считает, что эти инструменты гораздо эффективнее, чем «попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу».

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон приехал в Литву, где провел встречу со Светланой Тихановской. После встречи Тихановская заявила, что Макрон пообещал оказать ей помощь в урегулировании политического кризиса в Белоруссии. Французский лидер, в свою очередь, заявил журналистам, что остался доволен разговором с бывшим оппозиционным кандидатом.