Прокуратура обжаловала приговор фигурантам «Нового величия»

Фигуранты дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Пётр Карамзин и Дмитрий Полетаев (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Прокуратура обжаловала приговор участникам «Нового величия», которые были признаны виновными в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК России). Об этом сообщили РБК в пресс-службе Люблинского суда Москвы.

В суде указали, что представление ведомства поступило в связи с мягкостью наказания. Там добавили, что дату рассмотрения апелляционных жалоб и представлений по этому делу будет назначать суд апелляционной инстанции.

Позднее в пресс-службе суда РБК уточнили, что представление прокуратуры поступило «на тот факт, что в отношении нескольких осужденных в приговоре допущена техническая ошибка в измерительной единице при назначении наказания».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Москвы