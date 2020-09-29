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Дело «Нового величия» ,  
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Прокуратура обжаловала приговор фигурантам «Нового величия»

Фигуранты дела &laquo;Нового величия&raquo; Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Пётр Карамзин и Дмитрий Полетаев
Фигуранты дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Пётр Карамзин и Дмитрий Полетаев (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Прокуратура обжаловала приговор участникам «Нового величия», которые были признаны виновными в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК России). Об этом сообщили РБК в пресс-службе Люблинского суда Москвы.

В суде указали, что представление ведомства поступило в связи с мягкостью наказания. Там добавили, что дату рассмотрения апелляционных жалоб и представлений по этому делу будет назначать суд апелляционной инстанции.

Позднее в пресс-службе суда РБК уточнили, что представление прокуратуры поступило «на тот факт, что в отношении нескольких осужденных в приговоре допущена техническая ошибка в измерительной единице при назначении наказания».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Москвы

День приговора по делу «Нового величия». Фоторепортаж
Фотогалерея 

В августе суд приговорил Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно. Другие четыре фигуранта дела — Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Мария Дубовик, Анна Павликова — получили условные сроки от четырех до шести с половиной лет.

Участников «Нового величия» задержали в апреле 2018 года. По версии следствия, молодые люди объединились для подготовки «преступлений экстремистской направленности», а также были «противниками президента Владимира Путина и всех без исключения российских силовиков». Сторона обвинения также считает, что участники движения планировали совершить «конституционный переворот с последующим захватом власти». Двое фигурантов Павел Ребровский и Рустам Рустамов признали вину и заключили досудебное соглашение со следствием. Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, Ребровский — два с половиной года колонии общего режима. Позже он признался в оговоре соратников под давлением следствия.

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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Общество
Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков и Петр Карамзин

Адвокаты осужденных заявляли о провокации со стороны сотрудников ФСБ и МВД. По их данным, в группу к фигурантам дела внедрился предполагаемый осведомитель центра «Э» МВД, известный как Руслан Д. Он, по версии защитников, придумал название сообщества, инициировал написание устава. В деле он был назван Александром Константиновым. Суд заявил, что не обнаружил провокаций со стороны правоохранительных органов в деле «Нового величия».

прокуратура приговор "Новое величие" новости
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