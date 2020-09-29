Прокуратура обжаловала приговор фигурантам «Нового величия»
Прокуратура обжаловала приговор участникам «Нового величия», которые были признаны виновными в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК России). Об этом сообщили РБК в пресс-службе Люблинского суда Москвы.
В суде указали, что представление ведомства поступило в связи с мягкостью наказания. Там добавили, что дату рассмотрения апелляционных жалоб и представлений по этому делу будет назначать суд апелляционной инстанции.
Позднее в пресс-службе суда РБК уточнили, что представление прокуратуры поступило «на тот факт, что в отношении нескольких осужденных в приговоре допущена техническая ошибка в измерительной единице при назначении наказания».
РБК обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Москвы