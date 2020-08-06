Общество , 06 авг, 13:02
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Пикеты у суда в день приговора по делу «Нового величия». Фоторепортаж
Люблинский суд выносит приговор фигурантам дела «Нового величия», обвиняемых в создании экстремистской организации. Защита настаивает на том, что обвиняемые стали жертвами провокации: они общались на тему политики в чате, куда внедрился предполагаемый осведомитель правоохранительных органов, он же инициировал написание устава и занятия по боевой подготовке. Что происходит у здания суда — в фоторепортаже РБК
Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова перед заседанием суда. На момент задержания в 2018 году она была несовершеннолетней.
Обвинение попросило назначить ей и другим трем обвиняемым условное наказание. Еще троим прокуратура запросила реальные сроки до 7,5 лет
Один из пикетчиков пришел в полицейской форме