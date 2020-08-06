Пикеты у суда в день приговора по делу «Нового величия». Фоторепортаж

Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова перед заседанием суда. На момент задержания в 2018 году она была несовершеннолетней.

Обвинение попросило назначить ей и другим трем обвиняемым условное наказание. Еще троим прокуратура запросила реальные сроки до 7,5 лет