Адвокаты сообщили о досудебном соглашении участника «Нового величия»

Один из участников организации «Новое величие» Павел Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, его отпустили под подписку о невыезде. Об этом РБК сообщила Ольга Карлова, адвокат другой фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой.

«Он заключил соглашения и отпущен под подписку о невыезде», — сказала Карлова.

ТАСС со ссылкой на другого адвоката Павликовой Максима Пашкова также сообщил о заключении досудебного соглашения Ребровским. «Мы считаем, что это соглашение — элемент давления на других фигурантов», — сказал защитник.

В середине марта Мосгоруд продлил до 13 июня арест фигурантам дела «Нового величия» Петру Карамзину, Дмитрию Полетаеву, Вячеславу Крюкову и Руслану Костыленкову. Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиму Рощину и Сергею Гаврилову продлили домашний арест. Активиста «Нового величия» Рустама Рустамова, признавшего вину, приговорили к полутора годам лишения свободы условно.