Суд не нашел провокации со стороны силовиков в деле «Нового величия»

У здания Люблинского районного суда перед оглашением приговора по делу «Нового величия» (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Признанные виновными в создании экстремистского сообщества фигуранты дела «Нового величия» не были спровоцированы сотрудниками правоохранительных органов. Об этом говорится в приговоре Люблинского суда Москвы, передает «Интерфакс».

«Суд считает недоказанными показания подсудимых о провокации со стороны [Александра] Константинова», — говорится в приговоре судьи Александра Маслова.

Ранее адвокаты осужденных заявили о провокации со стороны сотрудников ФСБ и МВД. По их данным, фигуранты дела общались в чате на политические темы, куда внедрился предполагаемый осведомитель центра «Э» МВД, известный как Руслан Д. Он, по версии стороны защиты, придумал название сообщества, инициировал написание устава, приобретение оружия. В деле он был назван Александром Константиновым.

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