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«Дело «Нового величия» ,  
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Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний

Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский, ранее пошедший на сделку со следствием и признавший вину, отказался от своих показаний, сообщил РБК адвокат Максим Пашков. По словам адвоката, Ребровский объяснил, что дал их под давлением.

«Павел Ребровский отказался от своих показаний. Он сказал, что эти показания были даны под давлением, что это не его показания, что ему дали уже распечатанные листы, что если он не пойдет на досудебное соглашение, то ему добавят статью 205 УК [терроризм], и он просто сядет. Соответственно, если он со всем согласится, то ему дадут условный срок», — заявил РБК адвокат.

О том, что Ребровский заключил сделку со следствием и был отпущен под подписку о невыезде, защита сообщала в начале апреля. Уже тогда Пашков заявлял, что это стало результатом давления следствия.

Обвиняемым по делу «Нового величия» вменяется организация экстремистского сообщества. Их защита утверждает, что создание движения инициировали оперативник центра «Э» МВД и два его агента. Фигурантов дела арестовали в марте, при этом одной из них, Анне Павликовой, на тот момент не было 18 лет. В начале июня фигурантов дела внесли в перечень физических лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму или терроризму. Приговор по делу еще не вынесен.

Теги: новости РБК, "Новое величие"
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