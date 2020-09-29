В Москве выявили рекордное с 31 мая количество заразившихся COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве за сутки зарегистрировали 2300 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это рекордное значение с 31 мая. Тогда коронавирус в столице выявили у 2595 человек. Более двух тысяч заболевших в Москве регистрируют третьи сутки подряд.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

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