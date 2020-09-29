В Подмосковье за неделю число госпитализированных с COVID выросло на 45%

В Московской области количество госпитализированных людей с коронавирусной инфекцией за неделю увеличилось на более чем 45%. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона, передает ТАСС.

«За прошедшую неделю было госпитализировано на 45–47% больше больных, чем за неделю до этого», — заявил он.

Воробьев поручил областному Минздраву развернуть больничные койки и распорядился приобрести лекарства, которые также можно использовать амбулаторно.

С 28 сентября в столице и Подмосковье начали действовать рекомендации властей, связанные с ростом числа зараженных. Людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, согласно рекомендациям, следует оставаться дома. Власти также попросили работодателей перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим.