Пандемия коронавируса , 29 сен, 11:15
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За сутки от COVID-19 в России умерли 160 человек
Около трети всех выявленных за сутки смертей от COVID-19 зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге
За последние сутки в России скончались 160 человек, заразившихся ранее коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.
Наибольшее число смертей от COVID-19 зафиксировано за последние сутки в следующих регионах:
- Санкт-Петербург — 30,
- Москва — 23,
- Дагестан — 8,
- Московская область — 7,
- Воронежская область — 6,
- Алтайский край — 6.
Общее число умерших от COVID-19, по оценке федерального оперативного штаба, выросло до 20 545 человек. Однако, по данным Росстата, только за апрель—июль 2020 года общее число умерших с COVID-19 составляет в России почти 38 тыс. человек.