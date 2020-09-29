За сутки от COVID-19 в России умерли 160 человек

Около трети всех выявленных за сутки смертей от COVID-19 зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние сутки в России скончались 160 человек, заразившихся ранее коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.

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Наибольшее число смертей от COVID-19 зафиксировано за последние сутки в следующих регионах:

Санкт-Петербург — 30,

Москва — 23,

Дагестан — 8,

Московская область — 7,

Воронежская область — 6,

Алтайский край — 6.

Общее число умерших от COVID-19, по оценке федерального оперативного штаба, выросло до 20 545 человек. Однако, по данным Росстата, только за апрель—июль 2020 года общее число умерших с COVID-19 составляет в России почти 38 тыс. человек.