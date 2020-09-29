В НИИ Роспотребнадзора назвали новый срок выхода России на плато по COVID

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом к началу ноября. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ее слова РБК привела пресс-служба ведомства.

Пшеничная заметила, что во время осеннего подъема заболеваемости COVID-19 невозможно сделать точный прогноз в отношении выхода на плато.

«Предполагается, что это произойдет в течение октября, возможно, к концу октября — началу ноября», — сказала она.

По словам Пшеничной, многое зависит от выполнения рекомендованных Роспотребнадзором мер профилактики и ограничительных мероприятий, а также от погодных условий. Так, резкие перепады температуры будут влиять на восприимчивость организма к любым инфекционным заболеваниям, включая коронавирус.